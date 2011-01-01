Consiglio comunale Rivoli boccia murales per Sergio Ramelli

Il consiglio comunale di Rivoli (Torino) ha respinto, con 15 voti contrari e 7 favorevoli, la mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva la realizzazione di un murales dedicato a Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso a 18 anni nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia. La proposta, presentata il 29 aprile in occasione dei 50 anni dalla morte, prevedeva l'opera nei pressi di una scuola cittadina. "I motivi addotti dalla maggioranza sono inconsistenti e superficiali - dichiarano i consiglieri di Fdi Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris -. Sergio è una figura che rappresenta il dramma degli anni di piombo e la cieca violenza politica. Un murales sarebbe stato un messaggio forte ai giovani sul rispetto delle idee e contro la criminalizzazione dell'avversario". "Purtroppo la sinistra rivolese non ha ancora raggiunto la maturità per chiudere i conti con i propri errori del passato. La storia di Ramelli continua a fare paura: dopo 50 anni si cerca di minimizzare il martirio di un ragazzo ucciso vigliaccamente in un contesto che legittimava le violenze contro gli attivisti di destra", proseguono i consiglieri. Secondo Fratelli d'Italia, "con maggiore maturità e spirito critico la sinistra avrebbe approvato una proposta che invitava a non dimenticare una vittima dell'odio politico e a riaffermare i principi della Costituzione".