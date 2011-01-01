Acqua Pubblica Alessandrina, Valentina Moggio presidente

L'assemblea dei soci e il cda hanno nominato la commercialista Valentina Moggio presidente di "Acqua Pubblica" Alessandrina'. Ricoprirà la carica a titolo gratuito, come gli altri componenti del consiglio di amministrazione. "Incarico che accolgo - spiega, in una nota, Moggio - con senso di responsabilità e dedizione al servizio della collettività". La società nelle prossime settimane dovrà affrontare il percorso per l'ingresso nella compagine di 'So.Ge.R.i', affidatario del servizio idrico integrato da parte di Ato6, e dare attuazione alla delibera di affidamento mantenendo autonomia finanziaria e operativa delle società Comuni Riuniti e Valle Orba Depurazione. Un percorso di consolidamento reso necessario dalla normativa che prevede il gestore unico sull'intero ambito e guarda all'affidamento di lungo termine previsto per la primavera 2026. "Egato6 ha superato tanti ostacoli e si sta strutturando sul territorio - ricorda Giacomo Perocchio, presidente Ato6 - in una Gestione unica del servizio idrico integrato pubblica e rispettosa degli enti locali. Il nostro obiettivo primario è conformarci alla normativa vigente con una gestione idonea a ricevere gli ingenti finanziamenti pubblici previsti per le infrastrutture idriche. Oggi c'è il Pnrr, in futuro si riapriranno i termini per il Pniissi e vogliamo essere pronti per far ricadere su tutto l'ambito risorse per rinnovare i nostri impianti e risolvere le tante criticità che ancora esistono soprattutto nei piccoli centri più periferici".