Tortona, undici Daspo Willy in zona stazione

Sono undici i Daspo Willy, i provvedimenti di allontanamento da specifiche zone e locali cittadini, adottati, con divieto di accesso e stazionamento per i destinatari già interessati da risse, in seguito a servizi straordinari di controllo dei carabinieri della compagnia di Tortona (Alessandria), impiegando uomini e mezzi a potenziare le pattuglie quotidianamente presenti sul territorio. Sono sei i segnalati e denunciati per guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, violazione alle norme sull'immigrazione e uso personale di cocaina e hashish. Sono state intensificate le attività nei locali pubblici nelle vicinanze della stazione ferroviaria, con servizi volti a prevenire e, dove necessario, a reprimere reati, da quelli contro la persona, allo spaccio di sostanze stupefacenti, al rispetto delle normative sull'immigrazione.