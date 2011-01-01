Rapina a titolare compro oro a Novara, due arresti

Due persone sono state arrestate a Novara dalla polizia per una rapina al titolare di un compro oro commessa nell'ottobre del 2024. Sono cittadini italiani di 35 e 22 anni. Un ventenne italiano, considerato loro complice, è indagato a piede libero. Sono tutti residenti nel Milanese e in provincia di Pavia. Il commerciante dichiarò che dopo essere tornato da Milano, dove aveva consegnato a un banco metalli dell'oro da utilizzare per le fusioni, fu avvicinato da tre uomini che gli impedirono di scendere dall'auto, ostacolando con forza l'apertura della portiera, e gli portarono via uno zaino con circa ottomila euro in contanti. Precisò inoltre che i tre erano a bordo di una Jeep Renegade. A svolgere le indagini è stata la squadra mobile della questura di Novara.