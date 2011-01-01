Accoltellato in strada a Torino, arrestati tre giovani

Una decina di fendenti con un'arma da taglio, probabilmente un coltello da cucina, al termine di una lite per droga. È quanto accaduto due notti fa in via Ugo Foscolo, angolo via Madama Cristina, nel quartiere San Salvario, a Torino, dove un 30enne senegalese è stato aggredito da tre italiani poco dopo le 3 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni il gruppo lo avrebbe avvicinato per acquistare stupefacenti. Dopo una colluttazione l'uomo è stato colpito con numerose coltellate all'addome, al collo e all'orecchio. I residenti hanno chiamato il 118 e la polizia. Gli agenti delle volanti, coordinati dalla dirigente Edvige Strina, hanno rintracciato e fermato i tre presunti aggressori: uno è accusato di tentato omicidio, gli altri due di rapina aggravata. La vittima, che ha precedenti per spaccio ed è destinataria di un decreto di espulsione, è stata trasportata all'ospedale Molinette e dimessa con una prognosi di 30 giorni. Durante l'aggressione i tre gli hanno anche rubato il cellulare. Gli investigatori proseguono le indagini su quanto accaduto.