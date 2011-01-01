I Nas al mercato di Porta Palazzo a Torino, multe e sequestri

Multe e sequestri al mercato centrale di Porta Palazzo, a Torino, sono scattati dopo una serie di ispezioni dei carabinieri del Nas. I controlli hanno riguardato la genuinità dei prodotti messi in vendita e la presenza di ambulanti abusivi. Le sanzioni amministrative ammontano a circa 40 mila euro. Sono stati messi sotto sequestro 72 litri di latte (fresco, crudo e kefir) privo di etichettatura o di tracciabilità, 150 kg di carni e prodotti ittici e caseari conservati in modo non conforme, 200 litri di olio privo di documentazione sull'origine, 350 kg di carni e prodotti ittici privi di tracciabilità.