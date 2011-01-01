Mit, al Piemonte 87 milioni per riqualificazione strade

Ammonta a circa 87 milioni e 700 mila euro la somma assegnata dal Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) alla Regione Piemonte per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali. L'operazione rientra nel Piano straordinario per le Province che, in ambito nazionale, ha portato allo stanziamento di oltre un miliardo. "E' una cifra ingente - sottolinea una nota del Ministero - che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini". La Regione ha poi assegnato 29 milioni alla Provincia di Torino, 19 milioni a quella di Cuneo, 11 milioni a quella di Alessandria e poi 6.7 milioni ad Asti, 5.8 a Vercelli, 5.7 al Verbano-Cusio-Ossola, 5.3 a Novara e 4.7 a Biella.