Tentata rapina a coppia vicino a stazione, due arresti

Una coppia di fidanzati è stata aggredita nella notte nei pressi della stazione di Porta Susa, a Torino, da due giovani che hanno messo in atto un tentativo di rapina. L'episodio è avvenuto in piazza XVIII Dicembre attorno all'una. Uno dei due aggressori, 19 anni, con il volto parzialmente coperto da una sciarpa, ha chiesto di usare il telefono dei ragazzi e, al rifiuto, li ha minacciati con un taglierino. I due fidanzati sono riusciti ad allontanarsi per chiedere aiuto e per un breve tratto di strada sono anche stati inseguiti. Gli agenti di polizia della Squadra Mobile della questura di Torino hanno rintracciato e bloccato i due sospetti nonostante un tentativo di fuga. Il gip ha convalidato gli arresti e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 19enne e i domiciliari per il 29enne.