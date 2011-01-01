Torino, imbrattata opera dedicata a Kirk

E' stata imbrattata a Torino un'opera dedicata a Charlie Kirk che era stata inaugurata ieri al Parco Dora nell'ambito di un festival culturale chiamato 'Giovani Adulti' promosso dalla Regione Piemonte. Sull'immagine sono state tracciate con vernice spray le scritte "+ Kirk" e "Acab", e sul nome di Charlie Kirk una croce come per cancellarlo. "Nel consiglio di circoscrizione di quello stesso quartiere - commenta Maurizio Marrone, assessore regionale ed esponente piemontese di FdI - la sinistra era uscita dall'aula durante il minuto di silenzio per Kirk. Ora non possono negare che questi sono i frutti della loro campagna d'odio" .