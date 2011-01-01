Sindacato infermieri, al via Osservatorio nazionale in Sanità

13:31 Sabato 27 Settembre 2025

Nursing Up, sindacato degli infermieri, annuncia l'avvio operativo dell'Osservatorio Nazionale del Lavoro in Sanità, "un progetto pensato per monitorare le condizioni di lavoro degli infermieri italiani e trasformare le loro segnalazioni in azione sindacale e proposte concrete". "L'Osservatorio - afferma una nota - non è uno sportello individuale ma uno spazio collettivo di ascolto, indagine e denuncia costruito per dare sistematicità alle esperienze dei professionisti sanitari. Attraverso la raccolta di dati e testimonianze dirette Nursing Up intende documentare abusi, irregolarità contrattuali, demansionamenti e carichi di lavoro insostenibili portando queste criticità davanti alle istituzioni. Solo nel 2024 oltre 20mila professionisti sanitari dell'area non medica hanno lasciato la sanità pubblica e le Rsa territoriali". "Non si tratta più di casi isolati - dice Antonio De Palma, presidente Nursing Up - L'abbandono degli infermieri è un segnale di un sistema che non funziona e che rischia di collassare. Con l'Osservatorio vogliamo raccogliere queste voci, verificarle e renderle visibili perché non si possa più dire di non sapere". La prima testimonianza arrivata all'Osservatorio viene dalla Sardegna. È la storia di Laura, infermiera di una Rsa di Oristano, che dopo anni di difficoltà, stipendi in ritardo e demansionamenti, ha deciso di lasciare la professione e l'Ordine. "Una vicenda che conferma il quadro allarmante che il sindacato intende portare alla luce - si aggiunge - Nelle prossime settimane l'Osservatorio raccoglierà nuove testimonianze da ogni regione".

print_icon