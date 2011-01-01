Sindacato infermieri, al via Osservatorio nazionale in Sanità

Nursing Up, sindacato degli infermieri, annuncia l'avvio operativo dell'Osservatorio Nazionale del Lavoro in Sanità, "un progetto pensato per monitorare le condizioni di lavoro degli infermieri italiani e trasformare le loro segnalazioni in azione sindacale e proposte concrete". "L'Osservatorio - afferma una nota - non è uno sportello individuale ma uno spazio collettivo di ascolto, indagine e denuncia costruito per dare sistematicità alle esperienze dei professionisti sanitari. Attraverso la raccolta di dati e testimonianze dirette Nursing Up intende documentare abusi, irregolarità contrattuali, demansionamenti e carichi di lavoro insostenibili portando queste criticità davanti alle istituzioni. Solo nel 2024 oltre 20mila professionisti sanitari dell'area non medica hanno lasciato la sanità pubblica e le Rsa territoriali". "Non si tratta più di casi isolati - dice Antonio De Palma, presidente Nursing Up - L'abbandono degli infermieri è un segnale di un sistema che non funziona e che rischia di collassare. Con l'Osservatorio vogliamo raccogliere queste voci, verificarle e renderle visibili perché non si possa più dire di non sapere". La prima testimonianza arrivata all'Osservatorio viene dalla Sardegna. È la storia di Laura, infermiera di una Rsa di Oristano, che dopo anni di difficoltà, stipendi in ritardo e demansionamenti, ha deciso di lasciare la professione e l'Ordine. "Una vicenda che conferma il quadro allarmante che il sindacato intende portare alla luce - si aggiunge - Nelle prossime settimane l'Osservatorio raccoglierà nuove testimonianze da ogni regione".