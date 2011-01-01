Fitch alza il rating della Regione Piemonte a BBB+

Fitch ha alzato il rating di lungo termine della Regione Piemonte da BBB a BBB+, con outlook stabile. Contestualmente l'agenzia ha elevato il rating di breve termine da F2 a F1 e migliorato il giudizio sul debito senior non garantito a BBB+. Anche il profilo di credito autonomo della Regione è stato aggiornato a bb+, con un profilo di rischio classificato quale 'midrange'. La decisione, sottolinea la Regione, segue l'upgrade del rating sovrano dell'Italia e conferma la solidità della gestione finanziaria della Regione Piemonte. "L'innalzamento del rating da parte di Fitch - commenta l'assessore al Bilancio della giunta Cirio, Andrea Tronzano -rappresenta un riconoscimento alla politica di bilancio responsabile portata avanti in questi anni. È anche il frutto del lavoro di squadra e della competenza degli uffici regionali, che con professionalità e attenzione hanno contribuito a rafforzare la nostra azione. Il Piemonte dimostra di saper coniugare rigore nei conti e capacità di investimento, rafforzando la fiducia dei mercati e creando migliori condizioni di accesso al credito. Questo risultato - sottolinea - consente di guardare al futuro con maggiore solidità, a beneficio delle famiglie e delle imprese piemontesi". In una lettura più tecnica Tronzano evidenzia che "l'upgrade di Fitch recepisce non solo il miglioramento del quadro sovrano, ma anche la capacità della Regione di rafforzare i propri fondamentali di bilancio: questi elementi - osserva - rafforzano la posizione del Piemonte e consolidano la capacità di finanziare investimenti strategici in sanità, infrastrutture e servizi, preservando la sostenibilità del debito nel medio periodo".