Tajani, inaccettabili violenze a Torino, serve altro per Gaza

"L'obiettivo è la pace, sempre e comunque. È quello che stiamo facendo come governo e che stiamo facendo come Forza Italia, battendoci anche per la pace interna. Quindi basta violenze, anche quelle che abbiamo visto ieri attorno all'aeroporto di Torino: è inaccettabile l'aggressione alle Forze dell'ordine, non serve questo ad alleviare certamente le sofferenze del popolo palestinese. Serve ben altro". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di 'Libertà', la festa di Forza Italia a Telese Terme (Benevento).