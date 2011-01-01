Inaugurata la settimana del Piemonte al Padiglione Italia a Expo

Grande partecipazione per l'inaugurazione della settimana di protagonismo del Piemonte al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. Al taglio del nastro, nella Piazza Italia, hanno partecipato Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, assessore allo Sviluppo delle attività produttive, il commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, Dario Peirone, presidente del Centro Estero per l'Internazionalizzazione, e Paolo Bertolino, direttore di Unioncamere Piemonte. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, raggiungerà la delegazione il 30 settembre. Il Piemonte apre ufficialmente la sua settimana a Expo 2025 con il claim 'The Art of Nurturing the Future', un racconto immersivo che unisce cultura, creatività e innovazione. La Regione si presenta come un territorio capace di trasformare le proprie tradizioni in motore di sviluppo, passando dai progetti aerospaziali internazionali alle hypercar, dalle montagne e i laghi fino alle vigne delle Langhe, Patrimonio Unesco. La presenza del Piemonte al Padiglione Italia cattura lo sguardo già dall'esterno: la facciata personalizzata e un ledwall conducono i visitatori in un percorso attraverso sei nicchie tematiche dedicate a cinema, cioccolato, tessile, aerospazio, automotive e design. Un viaggio che culmina nelle installazioni di land art tra le colline piemontesi e nei tour virtuali dei musei simbolo della regione: il Museo Egizio, le Residenze Reali Sabaude, il Museo di Scienze Naturali e il Museo Nazionale del Cinema. Dopo il taglio del nastro, la giornata inaugurale è continuata con l'incontro 'Antichi telai, nuove visioni', in cui il racconto del tessile piemontese si è intrecciato con la tradizione giapponese, in un dialogo tra accademia e impresa. Nei giorni successivi, un ricco calendario alterna panel e momenti di networking: dal convegno 'Il Piemonte si racconta all'Expo di Osaka: Patrimonio dell'Umanità', al focus sugli investimenti con 'Investing in Piemonte', che vedrà la partecipazione di aziende giapponesi già insediate sul territorio, fino ai temi della salute e della competitività. Non mancano momenti culturali e conviviali. Dai concerti del violinista Mauro Iurato, piemontese residente in Giappone, che già nella prima giornata ha catturato l'attenzione dei visitatori, passando per le degustazioni di piatti iconici come gli agnolotti al ragù e il vitello tonnato, presenti nel menù regionale di Eataly. "È un momento particolarmente emozionante", ha sottolineato la vicepresidente della Regione Elena Chiorino. "Come Regione portiamo tutte le nostre eccellenze", ha aggiunto Chiorino, "dall'enogastronomia al gioiello, dall'automotive fino alle innovazioni dell'aerospazio e della meccanica avanzata". Per la vicepresidente, che ha ricordato come il Padiglione Italia sia "il più ambito" e abbia "oltre cinque ore di coda", quella di Expo è "una grande occasione che intendiamo cogliere in pieno". Sulla stessa linea l'assessore Andrea Tronzano: "È una grande soddisfazione, anzi direi un onore" essere al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. "Qui il nostro saper fare si mostra in tutta la sua ricchezza", ha aggiunto, ricordando i temi portati all'attenzione del pubblico giapponese e internazionale, "dall'estrattivo allo spazio", nei quali "la nostra regione sorprende per la capacità di produrre eccellenze riconosciute nel mondo". Il Piemonte, ha concluso l'assessore, "è un territorio che offre qualità, tradizione, innovazione e un paesaggio straordinario, dove chi investe trova anche un luogo ideale in cui vivere". Con questa presenza a Expo 2025, il Piemonte si conferma laboratorio di futuro, capace di coniugare radici profonde e proiezione internazionale.