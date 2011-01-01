Il tessile piemontese si presenta al Padiglione Italia di Expo

Al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka si è aperta la settimana di protagonismo del Piemonte con un evento dedicato al tessile e alla sua lunga storia di scambi con il Giappone. Un filo che unisce memoria e futuro, dalla seta del XIX secolo alle sfide contemporanee della sostenibilità e dell'economia circolare, raccontato attraverso un dialogo tra istituzioni, università e imprese. A portare i saluti inaugurali Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, che ha ricordato le radici di un'amicizia antica tra i due Paesi e di quando, in passato, il Giappone aiutò i setaioli italiani ad avere bachi da seta. "Qualche anno dopo invece fu il Giappone che chiese all'Italia e al Piemonte di capire le nostre tecniche di tessitura e filatura", ha spiegato la vicepresidente del Piemonte ricordando, appunto, "un'amicizia storica, lontana nel tempo, ma che si è sempre rinnovata e che oggi vogliamo ricordare qui al Padiglione Italia, raccontando la cultura e l'eccellenza piemontese nell'ambito tessile". L'evento ha visto la presentazione della mostra 'Seta: il filo d'oro che unì il Piemonte al Giappone', curata da Giulia Ciammaichella di Link Japan s.r.l., che ha sottolineato come "la seta sia un ponte culturale, economico e sostenibile tra i nostri Paesi". Accademici e imprenditori hanno contribuito al dibattito: da Giulio Bertelli (The University of Osaka) a Motoaki Ishiii (Osaka University of Arts), fino ai collegamenti video con Luca Sburlati (Confindustria Moda), Dario Casalini (Slow Fiber) e Giovanni Marchi (Magnolab). Il percorso proposto dal Piemonte a Expo 2025 Osaka mette al centro le potenzialità del tessile non solo come simbolo del Made in Italy, ma anche come settore strategico per l'innovazione. Dalla ricerca sulle fibre di nuova generazione ai progetti di riciclo, l'obiettivo è coniugare eccellenza, tutela ambientale e sviluppo economico. "Il recupero delle fibre tessili - ha aggiunto Chiorino - è una sfida ancora poco raccontata, ma decisiva per ridurre l'inquinamento e dare valore a un settore che rappresenta la nostra tradizione e, al tempo stesso, la capacità di guardare avanti. Innovazione che tocca non solo la moda, ma anche l'aerospazio e l'automotive, dove il Piemonte continua a essere protagonista". Con questo evento, il Piemonte ha scelto di aprire la sua settimana a Expo 2025 Osaka intrecciando storia, cultura e visione del futuro, confermando il tessile come filo d'unione tra Italia e Giappone e come risorsa chiave per le sfide globali di domani.