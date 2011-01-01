Amag Mobilità, "licenziamenti sono 21, altri 15 ricollocati"

Sulla vicenda dei licenziamenti di alcuni dipendenti di Amag Mobilità Alessandria è la stessa società a fare chiarezza sui numeri. La procedura - spiega in una nota della direzione - è stata avviata il primo luglio 2025 per trentasei persone e si è conclusa in Regione giovedì 25 settembre per ventuno. Dei quindici rimasti fuori, uno è un pensionato, cinque sono dimissionari - di cui quattro assunti in Bus Company - e nove sono stati ricollocati in Amag Mobilità, "grazie alla società che ha deciso di farsi carico di situazioni difficilmente ricollocabili e, attraverso la creazione di posizioni, in vista di prossime uscite". Sulle recenti dichiarazioni del sindacato per la richiesta dell'azienda "di avere mano libera", Amag Mobilità dà precisazioni sempre nella stessa nota. "Poiché in assenza di accordo, dal 26 settembre 2025, l'azienda - si legge - ha la piena facoltà di licenziare i ventuno dipendenti, Amag Mobilità ha proposto di ricorrere agli ammortizzatori sociali per sei mesi, per spostare nel tempo - ossia al 25 marzo 2026 - il possibile atto di licenziamento, auspicando che nel frattempo si potessero trovare soluzioni per i ventuno o almeno una parte di loro. In conseguenza del mancato accordo tra le parti non si è concretizzata questa possibilità e, di conseguenza, di usufruire di un tempo aggiuntivo prima del licenziamento".