Stellantis conferma la guidance finanziaria per il 2025
Stellantis conferma che la sua guidance finanziaria per il 2025, comunicata durante la conference call sui risultati del primo semestre del 29 luglio 2025, rimane invariata sotto tutti gli aspetti. La società conferma inoltre che annuncerà le consegne e i ricavi del terzo trimestre 2025 il 30 ottobre, come previsto. Il 29 luglio Stellantis ha comunicato che prevede "un continuo miglioramento per il 2025" con una crescita dei ricavi rispetto al primo semestre dell'anno e una redditività bassa a una sola cifra. Stima anche un miglioramento dei flussi di cassa industriale in confronto alla prima metà dell'anno.