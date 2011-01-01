Bimbo cade da balcone a Torino, restano gravi le condizioni

Restano gravi le condizioni di un bambino di cinque anni (da compiere a breve) caduto dal balcone ieri pomeriggio Torino, mentre stava giocando. L'incidente è avvenuto dal primo piano di un palazzo in corso Taranto 181, alla periferia Nord della città. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Regina Margherita, diretto da Simona Quaglia. È intubato e nella caduta, da oltre tre metri, ha riportato un grave trauma cranico e al volto. Quanto alla dinamica, è evidente la mancanza di una sbarra di ferro della ringhiera del balcone e sono in corso accertamenti per capire se quel vuoto sia stato la causa della caduta o se la sbarra si sia staccata proprio in quel momento.