Elezioni in Valle d'Aosta, iniziato lo spoglio delle schede

E' in corso dalle 8 lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Valle d'Aosta. Le operazioni sono iniziate in otto poli sparsi sul territorio e procedono con qualche rallentamento rispetto al 2020. I primi risultati sono previsti in tarda mattinata. Oltre che per le elezioni regionali, nella regione alpina si è votato anche in 65 comuni per l'elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. In questo caso lo spoglio delle schede inizierà domani mattina.