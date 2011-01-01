Torino: proteste pro Pal, iniziate le occupazioni nelle scuole

11:14 Lunedì 29 Settembre 2025

Dopo il corteo che sabato scorso aveva tentato di raggiungere l'aeroporto Sandro Pertini, questa mattina in alcune scuole di Torino sono iniziati presìdi e occupazioni per sostenere la causa palestinese. Nel liceo classico Gioberti il collettivo di studenti si è riunito nel cortile dell'istituto e ha annunciato quattro giorni di occupazione, durante cui saranno organizzati laboratori e incontri su Medio Oriente e Palestina. Anche al Primo Liceo Artistico è iniziata l'occupazione da parte degli studenti, che si sono ritrovati poco fa in cortile, dove campeggia uno striscione che recita "Oltre questo mare c'è un popolo fratello". Nel liceo Einstein è cominciata l'assemblea degli studenti, anche in questo caso sono stati esposti degli striscioni come "Einstein blokkato, All eyes on Flottilla". È questo il nuovo capitolo della protesta Pro Pal, che era già stata annunciata qualche giorno fa.

