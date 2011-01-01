Torino: proteste pro Pal, iniziate le occupazioni nelle scuole

Dopo il corteo che sabato scorso aveva tentato di raggiungere l'aeroporto Sandro Pertini, questa mattina in alcune scuole di Torino sono iniziati presìdi e occupazioni per sostenere la causa palestinese. Nel liceo classico Gioberti il collettivo di studenti si è riunito nel cortile dell'istituto e ha annunciato quattro giorni di occupazione, durante cui saranno organizzati laboratori e incontri su Medio Oriente e Palestina. Anche al Primo Liceo Artistico è iniziata l'occupazione da parte degli studenti, che si sono ritrovati poco fa in cortile, dove campeggia uno striscione che recita "Oltre questo mare c'è un popolo fratello". Nel liceo Einstein è cominciata l'assemblea degli studenti, anche in questo caso sono stati esposti degli striscioni come "Einstein blokkato, All eyes on Flottilla". È questo il nuovo capitolo della protesta Pro Pal, che era già stata annunciata qualche giorno fa.