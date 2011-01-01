Expo Osaka: il tessile piemontese in scena in Giappone

Dal Piemonte al Giappone: un filo che unisce memoria e futuro, dalla seta del XIX Secolo alle sfide contemporanee della sostenibilità e dell'economia circolare. Tutto esaurito all'auditorium del Padiglione Italia per "Antichi telai, nuove visioni: Piemonte e Giappone uniti in nome di un tessile sostenibile", evento che ha saputo unire due mondi lontani, trasformando una tradizione secolare in una piattaforma di collaborazione internazionale. Il legame con il Giappone non nasce oggi: già nell'Ottocento i setaioli piemontesi e i semai giapponesi avviavano scambi e sperimentazioni, creando un ponte fatto di tecniche, visioni e sviluppo economico. Un legame che è riemerso anche attraverso il richiamo alla mostra "Seta: il filo d'oro che unì il Piemonte al Giappone", curata da Giulia Ciammaichella, e dagli interventi degli studiosi Giulio Bertelli (University of Osaka) e Motoaki Ishii (Osaka University of Arts), che hanno raccontato come quella storia continui a parlare al presente.