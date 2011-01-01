Ferrero ha notificato a Ue acquisizione francese Cpk
La Commissione Ue ha ricevuto notifica del "progetto di acquisizione" con cui il gruppo Ferrero comprerebbe il controllo della francese Cpk, proprietaria di marchi come Carambar, Lutti, Poulain e Terry. L'acquisizione, notificata il 19 settembre, avverrà con acquisto di titoli. "A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo". E' quanto emerge nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Bruxelles invita quindi i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni.