Addio all'imprenditore tessile Carlo Barberis Canonico

Il tessile biellese in lutto per la morte di Carlo Barberis Canonico, 86 anni. E' stato imprenditore alla guida del lanificio e filatura di famiglia e fondatore dell'azienda Pratrivero. Fu sua l'intuizione del passaggio alla produzione di tessuto non tessuto negli anni Ottanta, divenendo leader nel settore. Oggi l'attività prosegue con i figli Sergio e Paolo, quest'ultimo attuale presidente dell'Unione industriale biellese. Carlo Barberis Canonico fu anche vicepresidente e tesoriere dell'Uib dal 1979 al 1982 sotto la presidenza di Paolo Botto Steglia.