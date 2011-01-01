Torino e Tokyo insieme per innovazione e sostenibilità

Il sindaco di Torino e vicepresidente Anci, Stefano Lo Russo, ha incontrato a Tokyo, in occasione dell'inaugurazione del Japan Hub Politecnico di Torino, la governatrice della capitale giapponese Yuriko Koike. Un confronto durante il quale è stata sottolineata la comune volontà di lavorare insieme sia sulle politiche di transizione ecologica, per contrastare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni, sia sull'innovazione come leva per la competitività e la sostenibilità. "Con la governatrice di Tokyo - spiega il sindaco - abbiamo condiviso l'impegno comune sulle politiche di transizione ecologica e sul contrasto al cambiamento climatico. Torino, insieme a Tokyo, rafforza il ruolo delle città come protagoniste nella costruzione di un futuro più sostenibile". All'incontro era presente anche il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, che con la governatrice ha discusso di innovazione. "Questa - afferma il rettore - può essere l'occasione per avviare una collaborazione sempre più intensa tra l'attività industriale del nostro territorio e quella giapponese, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alla creazione di nuove start-up".