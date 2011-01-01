Università Torino lancia piattaforma su intelligenza artificiale

L'Università di Torino presenterà domani la piattaforma scientifica dedicata all'intelligenza artificiale: un nuovo gruppo di ricerca ideato "per favorire la collaborazione interdisciplinare e sperimentare l'Ai come strumento di lavoro a beneficio della comunità accademica e del territorio". Ne faranno parte circa 300 ricercatori di discipline diverse, dalla medicina al diritto, dalle scienze sociali all'informatica. La piattaforma si integra con le reti di innovazione territoriali e nazionali e coinvolge l'intera macchina organizzativa dell'Ateneo - oltre 5.600 persone tra personale tecnico-amministrativo, docenti e ricercatori - impegnata nell'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare processi, servizi e produttività. E si inserisce nel contesto di alcune iniziative già avviate nel campo. "La nascita della Piattaforma scientifica - dice il rettore, Stefano Geuna - è un passo strategico per l'Università di Torino e per l'intero territorio. Con questa iniziativa intendiamo valorizzare le competenze multidisciplinari del nostro ateneo e metterle al servizio della comunità scientifica e delle imprese, sviluppando progetti innovativi che sappiano coniugare ricerca avanzata, etica e impatto reale. L'Intelligenza artificiale è una delle sfide più importanti del nostro tempo: è lo strumento con cui vogliamo affrontarla in modo condiviso, aperto e responsabile, rafforzando il dialogo tra scienza, tecnologia e cittadinanza".