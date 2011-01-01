Pro Palestina, nuovi blocchi a Torino, se fermano Flotilla

Il coordinamento pro Palestina, Torino per Gaza, annuncia nuove mobilitazioni nel capoluogo piemontese in caso di blocco della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Sui social i collettivi scrivono di essere "pronti a mobilitarci in ogni momento" e ipotizzano due appuntamenti, al momento senza data fissa, bensì nel giorno in cui le barche della Flotilla venissero fermate: alle 11 a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, con "blocchi diffusi in città" e alle 18 in piazza Castello con un corteo dal titolo 'Blocchiamo tutto'. La mobilitazione arriva dopo settimane di manifestazioni e azioni di protesta in scuole, università e in piazza. "Teniamoci pronti a bloccare tutto", scrivono i promotori. Intanto per venerdì è attesa un'altra manifestazione: i collettivi annunciano un presidio contro Jeff Bezos, fondatore di Amazon, in occasione del suo intervento alle Ogr nell'ambito dell'Italian Tech Week, dove sarà presente anche la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente di Stellantis John Elkann.