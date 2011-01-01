Bufalini (Telt), scavato più di un quarto di rete Torino-Lione

"In questo momento" sulla ferrovia Torino-Lione "abbiamo scavato più di un quarto dell'opera, sta scavando la prima delle sette frese che il ministro Salvini è venuto a battezzare qualche mese fa. Entro la fine del prossimo anno tutte e sette le frese che devono scavare la montagna saranno in funzionamento". Lo ha detto il direttore generale di Telt, Maurizio Bufalini, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione di Expo Ferroviaria. "Per la parte di attività di scavo tutti gli appalti sono stati già lanciati, siamo in piena realizzazione dell'opera. Abbiamo fatto un miliardo di avanzamento scorso anno e un miliardo lo faremo quest'anno", ha aggiunto, ricordando il volume di lavori eseguiti. "Sono cifre molto importanti. La prossima tappa è l'aggiudicazione degli appalti degli impianti tecnologici, una gara importantissima che vede la realizzazione e manutenzione della linea, che porterà due anni di lavoro e nel 2027, con l'aggiudicazione del lavoro, ci avviamo verso la fine dei lavori". Intorno al 2030 "avvieremo l'esercizio commerciale della rete", ha sottolineato Bufalini.