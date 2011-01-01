Manovra: Schillaci, obiettivo 2-3 miliardi in più a Sanità

"Per la Sanità ci sono già 4 miliardi di euro che sono stati stanziati lo scorso anno e stiamo lavorando col ministro Giorgetti e con il governo per trovare altri fondi oltre ai 4 miliardi che sono stati già bollinati lo scorso anno dal Mef. Puntiamo ad una cifra tra i 2 ed i 3 miliardi in più". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine del convegno per la celebrazione di 60 anni della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.