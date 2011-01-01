Province, "norme certe e risorse per dare stabilità a territori"

"La riforma dell'ordinamento delle Province, la stabilizzazione finanziaria di queste istituzioni, il nodo dell'ingresso di nuovo personale altamente qualificato nelle funzioni locali, la necessità di consolidare la grande spinta agli investimenti per la modernizzazione e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico grazie al Pnrr anche dopo il 2026: sono questioni essenziali su cui siamo tutti impegnati, perché da questi dipenderà il ridisegno della Pa locale italiana e la capacità del sistema di amministrazione del Paese di svolgere al meglio la missione di servizio alle comunità". Lo ha detto Pasquale Gandolfi, il presidente dell'Unione Province d'Italia, Upi, intervenendo ai lavori del Forum Nazionale sugli enti locali organizzato dall'Istituto Nazionale dei Revisori degli Enti locali nella Sala Zuccari del Senato. "Occorre recuperare il grande ritardo che ormai abbiamo accumulato - ha aggiunto - e concludere entro questa legislatura almeno la revisione del Testo Unico degli Enti locali, in modo da restituire alle Province piena capacità di azione, funzioni certe, risorse adeguate a garantire diritti e servizi alle comunità rappresentate e un'organizzazione amministrativa efficiente con un personale adeguato allo svolgimento dei compiti assegnati".