Lo Russo (Anci), comunità urbane decisive per costruire ponti

"Le comunità urbane, in un mondo attraversato da tensioni e complessità, possono dare un contributo fondamentale nel costruire ponti concreti di cooperazione, amicizia e sviluppo condiviso". Lo sottolinea il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che, anche in qualità di vicepresidente e delegato Anci alle Politiche internazionali, sta svolgendo una missione in Giappone, in particolare a Tokyo, dove ha incontrato rappresentanti delle istituzioni e dell'Associazione dei Comuni. Nella capitale nipponica - come si legge in una nota dell'Associazione nazionale comuni italiani - il vicepresidente Anci, accompagnato dal rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, ha incontrato stamani la governatrice Yuriko Koike con cui ha ribadito "l'impegno comune nel contrasto al cambiamento climatico, con politiche condivise e con lo scambio di buone pratiche". "La missione, che vede il supporto della nostra ambasciata a Tokyo e del consolato generale ad Osaka, ha avuto un altro momento significativo nell'incontro con l'Associazione dei Comuni giapponesi e con il vicepresidente Takashi Watanabe", prosegue la nota. "E' stato una preziosa occasione di confronto - sottolinea il vice presidente Anci - perché fare rete tra città significa costruire alleanze concrete, condividere esperienze e affrontare insieme le sfide più complesse, dal cambiamento climatico alla transizione digitale, dalla crescita economica all'inclusione sociale". Nei giorni scorsi a Nagoya, Lo Russo, insieme al sindaco Ichiro Hirosawa, al presidente del Consiglio Comunale Hisashi Nishikawa e a tutta l'assemblea cittadina, ha dato il via alle celebrazioni per il ventesimo anniversario del gemellaggio che lega le due città: "Nagoya e Torino hanno molto in comune: le radici industriali, la capacità di innovare, l'attenzione alla sostenibilità, la ricchezza culturale. Elementi che ci spingono a rafforzare una collaborazione dalle molte sfaccettature".