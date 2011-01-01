Uliano (Fim-Cisl), situazione ex Ilva molto critica

"La situazione è molto critica perché ci troviamo con due soggetti che non sono industriali, sono finanziari, che hanno presentato una proposta per il gruppo intero. Non sappiamo i dettagli. Siamo molto preoccupati". Lo ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl, parlando dell'ex Ilva a margine di un incontro a Torino. "La partita per quanto ci riguarda - ha spiegato Uliano - deve fare il paio con il piano che noi abbiamo sostenuto: 6 milioni di tonnellate che devono essere prodotte a Taranto, che devono essere decarbonizzate e sostenute con il preridotto, ma anche un investimento di forni elettrici anche per Genova perché così riusciamo a fare la quadratura del cerchio, la salvaguardia di tutti gli stabilimenti del gruppo. Purtroppo questa situazione in fase di definizione non è concreta e questo ci preoccupa molto. Stiamo sollecitando la presidenza al Consiglio, perché non si possono mettere in pericolo 20.000 persone, oltre che minare il settore industriale. Il ministero del Lavoro intanto ha concesso la cassa integrazione per 4.500 lavoratori. ma noi volevamo discutere prima il piano e poi adeguare al piano gli ammortizzatori. All'incontro non ci siamo andati, abbiamo messo in campo assemblee e iniziative che porteranno al centro la vertenza occupazionale e industriale dell'Ilva".