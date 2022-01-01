Piano carceri, in arrivo oltre 10mila nuovi posti

Il Programma degli interventi di edilizia penitenziaria per il 2025-2027 porterà a un totale di 10.676 nuovi posti detentivi: è quanto emerge dalla terza riunione della Cabina di regia per l'edilizia penitenziaria che si è svolta a Palazzo Chigi. In particolare, spiega una nota sul sito del governo, 2.636 sono a cura del Dap, 57 del Dipartimento per la giustizia minorile, 3.314 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 4.669 del Commissario straordinario. I posti previsti da consegnare nel 2025, da settembre a dicembre, sono 506, nel 2026 5.739, nel 2027 4.074, per un ammontare complessivo di 10.319. Ai nuovi posti in corso di realizzazione, viene spiegato, vanno aggiunti gli 859 già consegnati da ottobre 2022 a settembre 2025. E per l'intero arco della legislatura saranno complessivamente 11.178.