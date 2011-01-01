Ottovolante

Dicono che...a ben vedere l’allontanamento del Partito democratico torinese dalle componenti centriste della coalizione non sia una prerogativa della Sala Rossa. Mentre il Consiglio Comunale dava il via libera alla delibera Vuoti a Rendere con l’aiuto del Movimento 5 Stelle e nonostante l’opposizione di Moderati e Demos (che hanno disertato l’aula), in Circoscrizione 8 si consumava un altro piccolo ribaltone.

L’ingresso in maggioranza di Serena Fiorelli, eletta tra le fila di Futura, la lista dell’accademico no-vax Ugo Mattei, rende irrilevante l’appoggio di Italia Viva, che con due consiglieri eletti sotto l’insegna della Lista Lo Russo sono la seconda forza della maggioranza, insieme ai Moderati (che esprimono anche il presidente Massimiliano Miano) e dietro ai dem. Così i renziani, che chiedevano un posto in giunta, si ritrovano messi all’angolo.Come se non bastasse, quell’incarico che chiedevano per il loro consigliere Roberto Passadori, quello di coordinatore della commissione bilancio, è andato a Riccardo Tassone, considerato il consigliere del Pd più vicino ai 5s, sposando in toto i loro cavalli di battaglia, su tutti i limiti alla circolazione delle auto. Mentre continuano a fare la parte degli acerrimi nemici, a Torino gli ammiccamenti tra dem e pentastellati si moltiplicano, mentre i centristi restano col cerino in mano.