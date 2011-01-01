Conti in ordine per lo Storico Carnevale di Ivrea
Conti in ordine per lo Storico Carnevale di Ivrea, in provincia di Torino. La Fondazione che organizza l'evento eporediese ha pubblicato il bilancio 2025 con un risultato economico in equilibrio. Nella gestione operativa si registra un avanzo complessivo di circa 16mila euro, con i ricavi che si attestano a 748mila euro, in crescita di circa il 27% rispetto all'edizione 2024, trainati in particolare dalle iniziative sul fronte sponsor e contributi da privati (152mila euro) e vendite di merchandising (30mila), oltre all'incremento degli introiti derivanti dai biglietti venduti per la domenica. I costi si posizionano a 717mila euro, in crescita del 28,5%, con un aumento degli oneri conseguenti alle opere per la sicurezza della manifestazione e l'assistenza per tutti i partecipanti.