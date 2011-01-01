Csm, nomine in tribunali, Parodi Procuratore capo ad Alessandria

Questa mattina è stato votato dal plenum del Csm, all'unanimità, il nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, Cesare Parodi. Il magistrato attualmente è anche leader dell'Associazione nazionale magistrati della quale è il presidente. È stato inoltre votato dal plenum, all'unanimità, il nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, Ilaria Calò All'unanimità, è stato votato anche il nuovo Presidente del Tribunale di Fermo, Pierfilippo Mazzagreco, ed anche, infine, il nuovo Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova, Daniela Verrina.