Carabinieri, cambi alle compagnie di Alessandria e Acqui Terme

Avvicendamento al comando della compagnie carabinieri di Alessandria e di Acqui Terme. Nel capoluogo di provincia il maggiore Davide Sessa - destinato a Napoli - passa il testimone al maggiore Carlo Alberto Evangelista, genovese, in arrivo da Agnone (Isernia). Dal 2021 in Alto Molise, l'ufficiale ha iniziato la carriera militare nella brigata Folgore, per poi arruolarsi nell'Arma nel 2003. Ha assunto l'incarico di capo plotone della compagnia speciale del comando generale e, successivamente, quello di comandante e insegnante al reggimento allievi marescialli e brigadieri di Velletri. Cinque anni più tardi è passato alla sezione accertamenti centro lingue estere, infine al comando per la tutela della salute di Roma, dove è stato capo sezione personale. Arriva invece dal Nas di Genova - che ha diretto negli ultimi quattro anni - il tenente colonnello Daniele Quattrocchi, nuovo comandante ad Acqui Terme. Già alla guida della compagnia, fra il 2016 e il 2021, a Cairo Montenotte (Savona) e prima al Noe di Catania per otto anni, ha anche diretto il nucleo operativo della compagnia di Augusta (Siracusa). Tra le tappe della carriera Roma e Sutri (Viterbo). In trent'anni si è occupato di contrasto alla criminalità, ricevendo riconoscimenti dalle prime indagini in materia di stupefacenti, passando agli omicidi e ai reati riconducibili all'associazione mafiosa, fino a quelli ambientali e per la salute pubblica.