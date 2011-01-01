Arriva una perturbazione dalla Russia, crollo temperature

Arriva un'ondata di maltempo dalla Russia, che precipiterà in nostro paese in condizioni quasi invernali, in particolare sulla fascia adriatica, con temperature in discesa fino a 10-12°C sotto la media del periodo. A confermarlo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. La perturbazione, spiega l'esperto, "si presenterà decisamente invernale ma, arrivando a ottobre non riuscirà a portare nevicate a bassa quota o altri fenomeni dicembrini, al più avremo un clima tipico di metà novembre. Comunque vada, le temperature scenderanno fino a 10-12°C sotto la media del periodo: minime intorno ai 4°C e massime sui 13-14°C nelle zone più fredde". Il nucleo russo causerà nelle prossime ore forti temporali sul Nord-Est e localmente fino alla Lombardia, con possibili grandinate, poi scenderà verso le regioni centrali adriatiche dove colpirà in modo più intenso e diffuso: con una rapida ma forte, fase di maltempo tra Marche, Abruzzo e Molise. Non si escludono raffiche intense lungo le coste, temporali e una spolverata di neve sull'Appennino Centrale sopra i 1500 metri. Mercoledì 1 ottobre Il freddo sarà acuito dai venti forti di Bora e Grecale che soffieranno soprattutto sul fianco orientale. Giovedì ci saranno meno fenomeni ma più freddo al mattino, ancora tanto vento con rovesci soprattutto sul settore adriatico e tra Sicilia e Calabria. Da venerdì, il vento si attenuerà ma avremo gelate tra montagna e alta collina e minime sui 4°C anche in pianura al Centro-Nord. Infine, da sabato pomeriggio le correnti atlantiche torneranno ad investire il nostro Paese portando temperature più miti e "un ritorno - conclude Tedici - alla normalità autunnale nel weekend". Nel dettaglio Mercoledì 1. Al Nord: nubi e piogge sparse, vento di Bora. Al Centro: temporali su adriatiche e Lazio; neve sull'Appennino; Al Sud: rovesci e temporali in arrivo. Giovedì 2. Al Nord: bel tempo, ma più freddo, specie al mattino. Al Centro: rovesci irregolari sulle adriatiche; vento e freddo per il periodo. Al Sud: rovesci e temporali sparsi, vento e freddo. Venerdì 3. Al Nord: bel tempo, ma più freddo. Al Centro: soleggiato; vento e freddo. Al Sud: rovesci residui, vento e freddo. Tendenza: veloci piogge nel weekend.