Università di Torino, s'insedia Cristina Prandi prima rettrice

Cristina Prandi è da oggi - 1 ottobre 2025 - ufficialmente la nuova rettrice dell'Università di Torino, la prima donna ad assumere questo ruolo nella storia dell'ateneo dopo 621 anni di vita. La professoressa di chimica si è insediata in una cerimonia alla Cavallerizza alla quale sono intervenuti la professoressa emerita Paola Bonfante e il direttore del Museo Egizio Christian Greco. Prandi prende il posto di Stefano Geuna. "Assumo questa carica con grande senso di responsabilità - ha detto Prandi - verso questa comunità nella speranza di costruire un futuro migliore, ma sento anche un eredità di inestimabile valore. Inizia un tempo nuovo: non mi sfugge il fatto di essere la prima donna a essere eletta rettrice, frutto di un cammino collettivo. E' un punto di partenza lungo un cammino ancora lungo". La rettrice ha parlato di Gaza ("non si può rimanere indifferenti") e della precarietà. Non possiamo parlare di indipendenza se restano tali squilibri all'interno di chi fa ricerca e non solo" ha sottolineato. "La ricerca è fondamentale - ha affermato Greco - e questo è un luogo di libertà per creare cittadini e cittadine liberi in un momento in cui rischia di avere ragione chi urla più forte. Non bisogna lasciarsi ingannare dalle immagini: il ruolo rigoroso del ricercatore è guardare al di là della superficie. Dobbiamo andare in profondità, perché questo fa l'università".