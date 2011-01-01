Personale aggredito in ospedale, un arresto nel Torinese

Sette persone, tra medici, infermieri e personale sanitario, sono stati aggrediti nel tardo pomeriggio di ieri al pronto soccorso di Ciriè, nel Torinese. A denunciare il caso sono il Nursind e l'Anaao-Assomed Piemonte. Un uomo di 51 anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venaria. Gli aggrediti hanno riportato danni fisici e prognosi di più giorni. "Ci troviamo a denunciare l'ennesimo grave episodio a dimostrazione che ciò che è stato fatto non è ancora sufficiente - dicono Giuseppe Summa per il Nursind e Chiara Rivetti per Anaao-Assomed -. Il problema è complesso e non di facile soluzione, ma ad oggi non sono stati ancora messi in atto tutti gli interventi utili a evitare e a prevenire questi eventi e soprattutto a garantire la sicurezza del personale". Tra le richieste che, al momento, non si sono concretizzate, c'è la presenza continua di vigilanza armata o di forze dell'ordine, l'utilizzo di monitor con le informazioni aggiornate in tempo reale sullo stato delle prestazioni sanitarie e la predisposizione di misure strutturali per rendere i luoghi di attesa confortevoli e favorire l'accoglienza degli utenti. "Sono inoltre fondamentali le assunzioni di personale - aggiungono Summa e Rivetti -. Colmare le carenze di organico permetterebbe di avere più tempo per fornire ai pazienti informazioni chiare sulle modalità, i rischi e i tempi di erogazione delle prestazioni. Auspichiamo che anche la Regione si faccia carico del problema".