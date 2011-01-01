Da un mese senza stipendio, sciopero alla Brugnago di Avigliana

Sciopero di otto ore sui tre turni, blocco degli straordinari e della flessibilità. È la protesta dei lavoratori Brugnago di Avigliana (Torino), azienda del settore automotive che da circa un mese e mezzo, a causa di difficoltà finanziarie, non paga gli stipendi ai 46 addetti. I lavoratori hanno incrociato le braccia e svolto un presidio ai cancelli della fabbrica. I delegati della Uilm denunciano che episodi analoghi, con ritardi, mancati pagamenti o pagamenti parziali dei salari si erano già verificati nei mesi scorsi. A inizio anno l'azienda aveva saldato solo metà delle tredicesime, a maggio si sono accumulate due mensilità non versate. I lavoratori denunciano che a questo si sommano condizioni di lavoro sempre più precarie, legate a un'incuria generale che, oltre a vari disagi per i lavoratori, porta anche alla mancata pulizia dei bagni e degli spazi comuni. "Il comportamento dell'azienda è inaccettabile e dimostra scarso rispetto nei confronti dei lavoratori. Oltre al mancato pagamento degli stipendi, nei mesi scorsi si sono aggiunti provvedimenti disciplinari immotivati e, nel periodo invernale, interi turni svolti al freddo a causa della rottura dell'impianto di riscaldamento, che a quanto ci risulta non è ancora stato riparato. È una situazione insostenibile, abbiamo già richiesto l'intervento dell'ispettorato del lavoro" commenta il funzionario Uilm Torino, Mario Alfiero.