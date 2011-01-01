Dal Fabbro (Iren), "a sicurezza delle reti è anche cibernetica"

La sicurezza delle reti elettriche è di natura cibernetica oltre che fisica. Lo sostiene il presidente di Iren Luca Dal Fabbro all'Energy Summit de Il Sole 24 Ore sottolineando che "la minaccia principale non è solo sul territorio, ma anche sullo cyber space". "È fondamentale dunque avviare un piano di sistema con governo e operatori - prosegue - perché si tratta di un tema di interesse nazionale". "Quello che è accaduto in Spagna, in Inghilterra e in Polonia - conclude - mostra che ci potrebbero essere dei rischi ulteriori, rispetto all'approvvigionamento fisico delle risorse, che vanno considerati e le utility come Iren, grazie alla loro esperienza sul territorio, possono e devono svolgere un ruolo da protagonista al servizio dello stato e del cittadino".