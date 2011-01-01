Auto: Stellantis cresce 3 volte più del mercato a settembre

A settembre Stellantis è cresciuta in Italia nelle autovetture tre volte in più rispetto al risultato positivo ottenuto dall'intero mercato nazionale: è quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforce. Con 33.946 registrazioni, i Brand che fanno capo a Stellantis hanno permesso una crescita complessiva del 15,5% rispetto al 4,07% dell'intero mercato nazionale che ha avuto 126.679 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 26,8pp, in crescita di 2.7pp rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il Gruppo Stellantis e il brand Fiat, quindi, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture grazie alle ottime performance della Fiat Pandina (quota mercato PC totale del 6,1pp), seguita questo mese da Jeep Avenger (quota mercato PC totale del 3,8pp). Oltre a Fiat, da mettere in evidenza soprattutto le prestazioni di Alfa Romeo (Immatricolazioni in aumento di 39pp rispetto a settembre 2024, con una quota che sale al 2,1pp), Citroen (in crescita di 2pp rispetto al settembre 2024) e Jeep (Avenger si conferma SUV più venduto in Italia, sia nel singolo mese di settembre, sia nei primi nove mesi dell'anno). Sul fronte delle autovetture, a settembre la crescita di Stellantis è stata solida sia sul canale Privato (quota di mercato del 24.1%, +1.4pp rispetto lo scorso anno nonostante il mercato avverso e sia sui noleggi a lungo termine (quota mercato 28.3%, +9.8pp). In calo la quota di Stellantis nel mercato delle auto-immatricolazioni (-7.6pp rispetto allo scorso anno). Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional è stato il brand di Stellantis che ha realizzato la miglior performance in Italia a settembre con 4.730 immatricolazioni pari a una quota del 28,1% di quota di mercato, in crescita di 3,4 punti percentuali rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. In un mercato totale dei veicoli commerciali che dall'inizio dell'anno cala del 5,6%, il risultato cumulato dall'inizio dell'anno di Fiat Professional si conferma il migliore del mercato con il 26,7% di quota pari a 37.951 immatricolazioni, in crescita di 2,5 punti percentuali rispetto allo scorso anno.