Gaza: Meloni, spiace che opposizione non voti mozione per piano di pace

"Mi dispiace che, di fronte a un appello che avevamo fatto alle opposizioni a votare unitariamente una mozione di sostegno al piano di pace per la crisi mediorientale, mi pare gran parte dell'opposizione abbia fatto un'altra scelta". Lo ha voluto rimarcare la premier Giorgia Meloni, a margine dei lavori del vertice della Comunità politica europea, in corso a Copenaghen. "Davvero - ha sottolineato - questo non lo comprendo perché ricordo che c'è stato un sostegno di questo piano da parte dei Paesi europei, dei Paesi arabi, dell'Autorità nazionale palestinese. Quindi, diciamo, rimane solo la sinistra italiana che evidentemente ha delle posizioni più radicali".