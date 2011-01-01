Siulp Torino, punire i delinquenti e abbassare i toni

"Punire i delinquenti e abbassare i toni: solo così si evita che gli scontri di piazza degenerino, mettendo a rischio i lavoratori di polizia". Così Eugenio Bravo, segretario generale provinciale del Siulp di Torino, commenta gli episodi avvenuti ieri sera a Porta Nuova durante una manifestazione pro Palestina. Secondo Bravo, il momento più grave si è verificato davanti alla stazione, quando un manifestante ha tentato di forzare l'ingresso lanciando una bicicletta contro gli agenti. "Solo la prontezza dei colleghi ha evitato conseguenze drammatiche - afferma -. Non era protesta politica, ma una pura aggressione finalizzata a mandare un poliziotto in ospedale e a creare disordine". L'uomo è stato arrestato da una pattuglia volante. "Vedremo se seguirà una pena adeguata o l'ennesima farsa - prosegue Bravo -. Chi colpisce in questo modo non è un manifestante: è un delinquente". Il Siulp richiama alla responsabilità anche la politica: "Punire i violenti ma anche abbassare i toni. Ogni dichiarazione avventata alimenta le tensioni e scarica le conseguenze su chi lavora in strada. Prima di tutto viene la sicurezza di chi difende ogni giorno il Paese".