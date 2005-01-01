Memorandum tra le Camere di commercio di Torino e Nagoya

E' stato firmato nella città giapponese un Memorandum of Understanding tra la Camera di commercio di Torino e la Camera di commercio di Nagoya. I due enti camerali sono gemellati dal 2006, mentre le due città, Torino e Nagoya, dal 2005. Torino e Nagoya hanno importanti affinità: sono entrambe capitali di importanti distretti automotive (Toyota ha sede a Nagoya) e aerospaziali. In questi anni si sono succedute reciproche visite istituzionali, missioni imprenditoriali e partecipazione di imprese nipponiche a eventi torinesi come Terra Madre Salone del Gusto. "Nella città della Toyota lavoriamo per costruire rapporti di scambio e collaborazione sempre più stretti, non solo celebrando formalmente una relazione ventennale, ma impostando le basi per più stretti contatti futuri, soprattutto in ambito automotive e aerospaziale, sia per rapporti commerciali tra i due territori, sia per eventuali insediamenti e investimenti di imprese nipponiche da noi" commenta il presidente della Camera di commercio di Torino Massimiliano Cipolletta.