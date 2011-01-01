"Corpi Rifrangenti", a Torino torna Disability Film Festival

"Corpi Rifrangenti": è questo il tema della terza edizione del Disability Film Festival, la rassegna ideata e organizzata da Associazione Volonwrite in programma dal 10 al 12 ottobre all'Off Topic di Torino, che ha l'obiettivo di trasformare i linguaggi espressivi in "uno spazio aperto di riflessione, confronto e rappresentazione autentica, dove ogni corpo diventa protagonista di una storia capace di rompere gli stereotipi e illuminare la complessità dell'esperienza umana". Un'edizione dedicata alla memoria di due figure che hanno lasciato un segno profondo nel rapporto tra arte, cultura e impegno civile, il regista Mirko Locatelli e il cantautore Paolo Benvegnù. Il tema è un invito a ripensare il modo in cui percepiamo noi stessi e gli altri attraverso un programma che alterna proiezioni, talk, presentazioni, workshop, laboratori junior e momenti di confronto per un festival che si propone "come un inno alla diversità in tutte le sue forme, opponendosi a ogni forma di discriminazione, non solo legata alla disabilità, ma anche a genere, orientamento sessuale e appartenenza etnica, e promuovendo una prospettiva intersezionale in cui la pluralità diventa risorsa e motore di cambiamento". Novità di questa edizione l'apertura al linguaggio del fumetto. "Partecipare al Disability Film Festival - dicono la direttrice artistica Carmen Riccato e il direttore organizzativo Marco Berton - significa contribuire alla costruzione di un immaginario plurale e di una società più equa".