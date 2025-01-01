Flotilla: sindaco Bra, presidente ActionAid Italia è di qua

"Abbiamo seguito e stiamo continuando a seguire, soprattutto in queste ore e visto l'evolversi della situazione, la vicenda della Global Sumud Flotilla, del cui equipaggio fa parte anche un nostro concittadino, l'ex consigliere comunale e oggi presidente di ActionAid Italia, Abderrahmane Amajou": lo dichiara il sindaco di Bra (Cuneo), Gianni Fogliato. Amajou, 39 anni, italo-marocchino, è l'unico cuneese imbarcato sulla Flotilla, sulla nave Paola 1: fino alla serata di ieri ha continuato a documentare su Instagram l'avvicinamento delle unità israeliane. Più tardi anche ActionAid ha dichiarato di aver perso ogni contatto. Il sindaco Fogliato nei giorni scorsi aveva scritto al ministro della Difesa Guido Crosetto per chiedere un attento monitoraggio della situazione e provvedimenti utili a garantire la sicurezza dei membri dell'equipaggio. Ora un rinnovato invito alle autorità a "fornire adeguata assistenza e a mettere in campo ogni possibile iniziativa a tutela dell'incolumità dei civili della Global Sumud Flotilla".