Ricca (Lega), provvedimenti urgenti per chi blocca Torino

"Occupazione dei binari dei treni, blocco delle strade per raggiungere l'aeroporto di Caselle e oggi addirittura l'invasione in bici della pista di atterraggio all'aeroporto con tanto di danneggiamento della recinzione. I torinesi sono stanchi di dover subire questi atti dimostrativi da parte dei manifestanti Pro Pal". Così Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte, commenta le manifestazioni in favore di Gaza e dell'equipaggio della Flotilla che si stanno tenendo in città. "Un conto è il diritto ad avere le proprie idee, un altro è costringere le persone perbene a subire le conseguenze di atti di teppismo che impediscono il regolare svolgimento dei pubblici servizi e mettono a repentaglio la sicurezza dell'aviazione civile - aggiunge -. La città è stanca, chiediamo provvedimenti urgenti contro chi sta rendendo impossibile la vita dei cittadini".