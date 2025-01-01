Bussalino, fondamentale che lavori Tav proseguano celeri

"La Torino-Lione è un'opera strategica per il futuro della mobilità sostenibile internazionale: consentirà una significativa riduzione dei tempi di percorrenza e un rilevante trasferimento del traffico merci dalla gomma al ferro, con benefici ambientali e competitivi. Per queste ragioni è fondamentale che i lavori proseguano in modo celere e determinato, nell'interesse non solo del Piemonte, ma dell'intero Paese e dell'Europa". A dirlo l'assessore regionale alla Logistica e Infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, che ha effettuato oggi un sopralluogo ai cantieri della Tav. "Ho voluto fare questo sopralluogo con i tecnici della Regione e Telt - sottolinea - per vedere sul campo lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri della Torino-Lione a Saint-Martin-de-la-Porte e a Chiomonte. Nonostante la complessità, i lavori stanno procedendo con rapidità: scavi realizzati sia con mezzi meccanici innovativi sia tradizionali, che testimoniano l'impegno straordinario delle maestranze. Ad oggi - conclude - siamo al 27% di avanzamento, su un totale di 164 chilometri di gallerie, con 3.500 persone impegnate tra Italia e Francia".