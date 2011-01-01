Accoltellato dopo lite al bar a Torino, 24enne in ospedale

Una lite al bar finita a coltellate la scorsa notte in corso Brescia 47, a Torino. Intorno all'una, un uomo di 24 anni di origini marocchine è stato ferito al volto, al costato e a una gamba da una persona al momento non identificata. Il giovane, soccorso dal 118 di Azienda Zero, è stato trasportato all'ospedale Giovanni Bosco in codice verde: non è in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri, al lavoro per ricostruire dinamica e identificare l'autore dell'aggressione.