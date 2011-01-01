Lo Russo, inaccettabile che la protesta sfoci nella violenza

"Manifestare pacificamente le proprie idee non ha nulla a che vedere con quello che è accaduto a Torino nelle scorse ore e non è accettabile che la protesta sconfini nella violenza e in danneggiamenti che colpiscono tutta la collettività". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo dopo i disordini durante le manifestazioni per la Palestina. "Desidero esprimere la nostra piena e totale solidarietà alle forze dell'ordine coinvolte nei disordini - dice il primo cittadino -. La violenza è da condannare, sempre, e questi comportamenti non solo sono intollerabili ma nuocciono fortemente e indeboliscono anche la causa di solidarietà verso il popolo palestinese".